يعتبر لحم الماعز من اللحوم الخفيفة التي تحتوي على نسبة بسيطة من الدهون، وله فوائد عديده فهو يساهم في بناء الأجسام المناعية التي تقاوم الأمراض، بالإضافة إلى أنه أغني اللحوم بالبروتين الحيواني ويحتوي على فيتامين أ، ب، ج، د، لذلك يقدم لكي موقع " هن" طريقة عمل النيفة المشوية. المقادير كيلو من لحم الماعز "من الكتف". 5 فصوص من الثوم مهروسة. ملعقتان كبيرتان من الخل. ملعقة ونص صغيرة من الملح. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. Advertisements طريقة التحضير نقوم بخلط الخل والفلفل الأسود والثوم المفروم مع البصل والزنجبيل والملح جيدا، ثم نتبل بهم لحم الماعز ونضعه بالثلاجة طوال الليل. وفي اليوم التالي نقوم بدهن صينية بالسمن، ونضع بها لحم الماعز المتبل ونقوم بتغطيتها باستخدام ورق الفويل ثم ندخلها الفرن. يمكن إضافة شرائح من الخضروات أسفل لحم الماعز، مع ربع كوب من الماء.

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