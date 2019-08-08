طريقة عمل فخذة الخروف في الفرن

خلال عزومات عيد الأضحى المُبارك، تقع الكثير من السيدات في حيرة من أمرها عن الوجبات التي يمكن تقديمها للضيوف.

يمكنك تقديم طاجن فخذة الخروف في الفُرن، حضريها لعائلتك وقدميها مع المقبلات، والأرز بالخلطة، والمشروبات الطبيعية.

مكونات فخذة الخروف

لحم الفخذ.

خردل.

زبدة.

زيت.

خل أبيض.

مرق لحم.

ثوم.

جزر مقطّع إلى دوائر سميكة.

زعتر.

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أعشاب.

ملح - بهارات.

طريقة عمل فخذة الخروف

ادهني اللحم بالخردل، ثم تبليه بالأعشاب والزعتر، ثم شوحيه في الزيت على النار.

ارفعيه من على النار، وضعيه في صينية في الفرن حتى يحمر لونه، ثم ضيفي الخل، والثوم والجزر.

غلفي الصينيه بالفويل، وادخليها الفرن مرة أخرى لمدة 90 دقيقة.

اخرجيها من الفرن، وضيفي مرق اللحم، مع الملح والفلفل، واتركيه في الفرن مرة أخرى لساعتين حتى ينضج تمامًا.