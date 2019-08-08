بالصور.. عدوى بكتيرية أصابت أسترالية بعد ذهابها لصالون التجميل

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لم تعلم الأسترالية سوني نوبل، أن ذهابها لأحد صالونات التجميل لطلاء أظافرها، سوف يعرضها للإصابة بعدوى بكتيرية كادت أن تفقدها أحد أصابعها.
توجهت "نوبل" إلى صالون التجميل في ضاحية تاججر في ولاية نيو ساوث ويلز لتضع طلاء الأظافر، وبعدما عادت لمنزلها مرة أخرى، ظلت تعاني آلام شديدة وتكتشف تورم إصبعها بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية، ذهبت بسببها إلى المستشفى.
تناولت "نوبل" في البداية المضادات الحيوية لتسكين الآلام، لكن حالة إصبعها ازدادت تدهورًا، وخضعت لعملية جراحية.
ورأت المرأة الأسترالية أن سبب الإصابة بالعدوى البكتيرية هو عدم تعقيم وتطهير الموظفة بصالون التجميل للمعدات قبل استخدامها.
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