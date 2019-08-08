ذهبت فتاة أمريكية تدعى "جوردان ليندرسي"،21 عامًا، للتنزه وقضاء العطلة الصيفية خلال رحلة إلى جزر الباهمز، بصحبة والدتها، لينقلب الوضع رأسًا على عقب، حيث انتهى الأمر نهاية مأساوية، حينما أصرت الفتاة على الغوص تحت الماء.
بدأت الرحلة بقيام الأم ونجلتها بالغوص تحت الماء حيث قفزتا من قارب، والذي كان سببًا في مصرع الفتاة، حيث هاجمتهما سمكة قرش والتهمت جزء من ساقها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
رغم الآلام الشديدة التي أصابت جوردان، الإ أنها حاولت السباحة نحو أمها باستخدام ذراع واحدة، ولكنها عندما اقتربت من أمها هاجمتها سمكة قرش ثانية، والتهمت ساقها بأكمله.
محاولات مستميتة قامت بها الأم لإنقاذ نجلتها، من أسماك القرش المفترسة، فتمكنت من سحبها للقارب، ولكن الإصابات البالغة التي تسببت بها الأسماك أدت إلى وفاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأساوية لأمريكية بجزر الباهمز.. التهمت الأسماك ذراعها وساقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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