أحدث العطور العالمية في صيف 2019

أحدث العطور العالمية في صيف 2018 التي يمكن اعتبارها أحد أجمل الهدايا التي تقدمينها لأحبائك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وبعدما أخبرناك سابقاً عن أحدث عطور صيف 2019 لإطلالة تشبه الأميرات، حان وقت عطور العيد:

Mitsouko من Guerlain

يعود هذا العطر المستوحى من اليابان من جديد بنسخة حديثة، وكان قد تمّ إطلاقه في عام 1919 من قبل صانع العطور Jacer Guerlain. يرتكز في تركيبته الاستثنائية على البرغموت، والخوخ والورد والقزحية والقرنفل والياسمين، وحبوب التونكا والفانيليا. يتوجه هذا العطر التي تعشق أنوثتها وتقدّرها. وبالحديث عن الماركة، ننقل إليك أول بودكاست لياسمينة عن حكاية عطور غيرلان.

Love Mimosa من أمواج

ابتكرت أمواج عطر "لوف ميموزا" ليكون أحدث إضافاتها إلى مجموعتها الزهرية ’ذا سيكرت جاردن‘ وليعبر عن المعنى الحقيقي للمساواة وتمكين المرأة. ويُجسد هذا العطر الأخاذ والُمفعم بالنعومة والرقة قدرة المرأة على تحطيم القيود بقوتها وحيويتها وحكمتها. تتفتح النغمات العليا في عطر ’لوف ميموزا‘ بعبيرٍ مائي بعبق أوراق البنفسج والكاسكالون. أما النغمات الوسطى فتشدو بلمسات دهنية ناعمة برائحة السوسن والهيلوتروب مع رحيق الكمثرى الحلو، وتفوح النغمات الأساسية باليلانج يلانج والعنبر.

Sublimes Essences من Ex Nihilo

مجموعة من العطور القوية من Ex Nihilo ترتكز على نفحات لطالما أحببتها وهي المسك، والعنبر، والعود، لذا اختاري من مجموعة Sublimes Essences العطر الأنسب، وتأكدي من أنّ إطلالتك لن تكون عادية هذا العيد.

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Dahlia Divin Le Nectar de Parfum من Givenchy

ركّز فرانسوا ديماتشي في هذا العطر الاستثنائي على أزهار الميموزا الذهبية، ويكمل السامباك والياسمين الحكاية من خلال نوتات الورد الحسية وأنيقة في قلب من الأزهار على القاعدة الخشبية من نجيل الهند الدسم، خشب الصندل، وفول التونكا والفخم المسك والفانيليا. وهو عطر مثالي لإطلالة العيد.

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