دراسة تكشف وسيلة رياضية لخفض الوزن وتجنب الإصابة بالسكري

توصلت دراسة حديثة إلى طريقة يلجأ إليها الكثيرون عند الرغبة في تخفيض الوزن، تساعدهم كذلك في تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح القائمون على الدراسة، وهم علماء بجامعة "أوجستا" بجورجيا، أن الأجهزة الرياضية الخاصة بهز الجسم، تساعد في تجنب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ولاحظ العلماء أن تعريض الفئران لـ "الاهتزاز" زاد من عدد الخلايا التي تكافح الالتهاب، وأدى ذلك إلى تغييرات في بكتيريا أمعاء القوارض، ما ساهم في تحلل الجلوكوز بشكل أفضل.

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ورأى القائمون على الدراسة أن الأجهزة التي تحاكي التمارين التقليدية دون بذل مجهود، تساعد في إنقاص الوزن، وأن لآلات الاهتزاز تأثير بيولوجي على الفئران، وفي الدراسة، طبق العلماء العلاج بالاهتزاز على الفئران السليمة والمصابة بالسكري مدة 20 دقيقة، 5 مرات في الأسبوع على مدى 42 يومًا.

وكشفت النتائج عن تحول واضح في إنتاج الفئران للبلاعم، وهي الخلايا المناعية التي تدمر البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، أدى اهتزاز الجسم بأكمله إلى إنتاج المزيد من بلاعم "M2 macrophages"، التي تقمع الالتهابات المرتبطة بمرض السكري، ولاحظ العلماء زيادة واضحة في جزيئات أخرى مضادة للالتهابات، مثل "السيتوكين IL-10"، ويعتقد أن الاهتزازات ساهمت في رفع مستوى بكتيريا "Alistipes" بمعدل 17 مرة، التي توجد عادة في القناة الهضمية بأعداد صغيرة نسبيًا، وتنتج أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة مثل "butyrate".

وقال العلماء، إن الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في عكس الآثار السيئة للوجبات الغذائية عالية الدهون، كما يعتقدون أن الاهتزازات تعيد ترتيب طبقات الميكروبيوم، آملين أن تؤدي دراستهم إلى علاجات تستهدف الالتهاب المزمن والتهاب المفاصل والسكري والسرطان.