ارتدي أزياء باللون الأسود في الصيف لإطلالة مثالية وجذّابة تناسب جميع الأوقات

هل تحتارين دائماً في ستايلات الأزياء التي يجب عليك ارتدائها في أوقات الصيف المختلفة؟ برغم امتلاء حقيبة سفرك بالعديد من القطع الصيفية المميزة ولكنك لا تعلمين القطع التي تناسب بعضها وكيف تنسيقها؟، إليك مجموعة من الأزياء الصيفية التي يمكنك الاختيار بينهما لأوقات مختلفة في الصيف.

توب أبيض بستايل Tank و pincel skirt، هذا المظهر سيكون رائعاً اذا كنتِ ستذهبين لتناول فطارك بمكان في الهواء الطلق، كل ما عليك فعلة هو إضافة القليل من الأكسسوارات وستكونين جاهزة.

من الممكن أرتداء الأسود بالتأكيد يمكنك أرتداء اللون الأسود في الصيف، لكن اختاري الخامات الخفيفة والمظهر البسيط.

قميص فستان

نعم، يمكنك أرتداء القميص الفستان أثناء الخروج في الصيف، ولكي تبتعدي عن مظهر الكاش مايوة أرتدي حذاء بكعب عالي مع حقيبة كروس للحفاظ على المظهر الصيفي.

بلوزة بشكل Crop top و بنطال جينر واسع من الممكن أن تختاري هذا المظهر بقطعتين من الجينز أو أن تنوعي في الألوان بدلاً من اختيار لون واحد.

شورت واسع أبيض بستايل paperbag short مع توب

جربي هذا المظهر مع حقيبة وحذاء صيفي باللون الجملي ونظارة سوداء وبعض الأكسسوارات البسيطة أو يمكنك تغير لون التوب باللون الأبيض.

فستان أبيض بسيط وحذاء صيفي أسود

إذا كنتِ لا تريدين ان تتخلي عن المظهر الرسمي، فهذا بالتأكيد سيكون مناسباً لكِ.

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تيشرت ابيض أو قميص Oversized وبنطال أسود

لمحبتات الملابس الفضفاضة يمكنك اعتماد قميص Oversized مع بنطال باللون الأسود وسوف تحصلين على المظهر الذي تريدينة.

تنورة فضفاضة مع قميص أو توب

يمكنك أن تنوعي في هذا المظهر كما تريدين وأت تختاري الألوان بالطريقة التي تفضلينها.

بنطال باللون البيج مع قميص أو توب أبيض

صيفي ومميز ولكنه سيظهرك بمظهر رائعة ورسمي بشكل بسيط .

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