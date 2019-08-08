النجمات العربيات من حفل الزفاف حتّى اليوم وحضور واضح للفيلر على الوجوه

في عودة لصور النجمات العربيات يوم زفافهنّ، ومقارنة مع صور اليوم، نلاحظ أنّ التغييرات واضحة، وحضور الفيلر قوي، ولعلّ هذا الأمر طبيعي مع نجمات هنّ دوماً تحت الأضواء، صحيح أنّ بعض العمليات كانت ضرورية للبعض منهنّ، ولكن هذا لا يمنعنا من القول أنّه من الجميل أحياناَ المحافظة على الطبيعية في الإطلالة.

سيرين عبد النور التي دخلت القفص الذهبي في العام، ما تزال محافظة على ملامحها، ولكن مع حقن الفيلر، خصوصاً في منطقتي الوجنتين والشفاه، ولكن من الحق أن نقول أنّ سيرين ما تزال محافظة على جمالها وتألقها، وكأنّ السنوات التي تمر، تصب دوماً في مصلحتها، وكنا قد عدنا إلى صور زفافها منذ فترة، وقارنا بين إطلالاتها في الثوب الأبيض بين الحقيقة ومسلسل "الهيبة".

نانسي عجرم: النعومة ذاتها ولكن!

تستطيع نانسي عجرم أن تشعرنا دوماً ببراءتها مع ملامح الوجه الناعمة، واللافت في صور زفاف نانسي أنّها كانت تعتمد الفيلر بشكل أقوى من اليوم، وهو خيارُ صائب لأنّ المبالغة في ذلك يظهر نجمة " آه ونص" ممتلئة الوجه وهو أمر لا يليق بها، في حين تظهر اليوم بوجه أنحف وكمية أقل من الفيلر، اللافت أنّ نانسي وبعد السنوات ما تزال تعيش دوماً الرومنسية في زواجها، ونعود هنا إلى ما قالته لزوجها في عيده!

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أحلام: صور الأمس أجمل!

غالباً ما تجتمع الآراء أنّ صور أحلام القديمة أجمل من الجديدة، وصور زفافها على وجه التحديد، فأحلام من النجمات العربيات اللواتي كنّ يتمتعن بجمال ناعم، إلا أنّ عمليات التجميل استطاعت ألا تعززه، بل أن تؤدي دورًا معاكسًا، وكانت أخبار خلافات أحلام وأصالة بسبب فجر السعيد هي الخبر الأبرز في الأيّام الأخيرة.

هيفاء وهبي: نجمة تعشقها السنوات

من الصعب التصديق أنّ الفرق بين الصورة الأولى والثانية حوالي، فهيفاء وهبي تزيد جمالاً كلما تقدمت في العمر، الفيلر موجود طبعاً، ولكن في الأماكن الصحيحة، ولا عجب أن تحصد لقب أجمل إمرأة عربية بنظر الرجال في كل العالم.

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