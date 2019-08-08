أنباء عن زواج قريب لـ"كايلي جينر" بعد استقبالها لـ"فستان أبيض"

شوهدت النجمة كايلي جينر وهي تستقبل طائرتها الخاصة في مطار فان نويس في لوس أنجلوس، تحمل فستانًا أبيض بذيل طويل بعد ظهر الثلاثاء.

ويأتي ذلك أثناء استعداد النجمة الأمريكية للاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 على متن يخت ضخم يُقدّر ثمنه بـ 250 مليون دولار على الساحل الإيطالي.

ولم تكن كايلي بمفردها في المطار، حيث كانت بصحبة صديقها ترافيس سكوت، إضافةً إلى والدتها كريس جينر، وسكوت ديسك، وصوفيا ريتشي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتمّ حمل الفستان بواسطة أفراد الطاقم لأنه كان مخبأً في حقيبة ملابس بيضاء، ويبدو أنه فستان زفاف، كما حمل العاملون أيضًا حقيبة ملابس سوداء يبدو أنها تحتوي على بدلة.

وبالرغم من ذلك، أشار بعض المُقرّبين من النجمة إلى أن كايلي وترافيس لن يتزوّجا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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