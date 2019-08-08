هل آلات الرياضة الهزازة تحمي من الإصابة بمرض السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشفت دراسة حديثة أن آلات الرياضة الهزّازة التي تساعد على خسارة الوزن، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

واكتشف العلماء أن تعريض الفئران لـ "اهتزاز كامل الجسم" - الطريقة التي تعتمد عليها الاجهزة الهزّازة - زاد من عدد الخلايا التي تكافح الالتهاب، وأدى ذلك إلى تغييرات في بكتيريا الأمعاء لدى هذه القوارض، مما مكنها من تحليل الجلوكوز في طعامها بشكل أفضل، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ويستخدم الجسم الجلوكوز للحصول على الطاقة، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الكثير من الالتهابات، وحساسية الأنسولين، والإصابة بمرض السكري في نهاية المطاف.

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وهذه الأجهزة التي تحاكي التمارين التقليدية دون بذل مجهود، معروفة بالفعل للمساعدة في إنقاص الوزن، ومع ذلك، فقد وجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، أن الأجهزة كان لها تأثير بيولوجي على الفئران.

ولمعرفة ما إذا كان الاهتزاز يمكن أن يساعد مرضى السكري، أعطى الباحثون هذا "العلاج" المفترض للفئران السليمة والسكرية لمدة 20 دقيقة، وبمعدل خمس مرات في الأسبوع، على مدى 42 يوماً.

وكشفت النتائج عن تحول في إنتاج الفئران من البلاعم، وهي الخلايا المناعية التي تدمر البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، كما أدى الاهتزاز إلى إنتاج المزيد من الخلايا التي تقمع الالتهابات المرتبطة بمرض السكري، وخفضت من عدد الخلايا التي تعزز الالتهابات إلى مستويات طبيعية بين الفئران المصابة بالسكري.

ويأمل الباحثون في جامعة أوغستا بولاية جورجيا الأمريكية، أن يتم في يوم من الأيام استخدام اهتزاز الجسم بالكامل، كعلاج سهل وآمن لمرضى السكري، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية