نصائح لتنظيف السجاد والستائر بسهولة في المنزل

قبل حلول عيد الأضحى، تلجأ بعض السيدات إلى تنظيف السجاد والستائر في "المغسلة"، توفيرا للوقت والمجهود، إلا أن ذلك يكلفهم أموالا ليست بالقليلة، من أجل الحفاظ على مظهر المنزل، والحماية من تراكم الأتربة في المنزل، التي يمكن أن تسبب أمراض لأفراد الأسرة، كالإصابة بـحساسية الصدر.

وفيما يلي طرق مختلفة لتنظيف السجاد والستائر في المنزل، للتأكد من جودة عملية النظافة، وتوفير المال، وفقا لما ذكره موقع "ويكي هاو":-

أولا: طرق تنظيف السجاد

المكسنة الكهربائية

يمكن استعمال المكنسة الكهربائية للتنظيف الأسبوعي للسجاد، ويجب الاعتماد على الفوهة الصغيرة لتنظيف أطراف السجاد، ثم تبدأ عملية التنظيف أفقيا فرأسيًا بالمكنسة، ثم من اليسار إلى اليمين.

قماش أبيض

يمكن الاعتماد على الأقمشة البيضاء أو مناشف ورقية في عملية التنظيف، مع ضرورة الانتباه لعدم الاعتماد على الأقمشة متعددة الألوان، لأنها يمكن ترسب الألوان إلى السجاد.

ويجري استخدام الأقمشة مع صابون مناسب للسجاد، وبعدها يجري خلط الماء مع الخل في بخاخات لاستخدامه في التنظيف والتطهير.

الفرشاة

يجب تجنب استخدام الفرشاة في عملية التنظيف، لأنها تتلف أنسجة السجاد.

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سكين حاد

في حالة لصق علكة في السجاد، لا بد من استخدام سكين حاد للتخلص منه.

ثانيا: طرق تنظيف الستائر

تنظيف الستائر المصنوعة من الأقمشة

يمكن الاعتماد على إذا كانت الغسالة، مع استعمال درجة حرارة منخفضة مع الدوران البطيء، مستخدمين سائل التنظيف العادي.

تفضل العديد من ربات البيوت، التنظيف بالبخار، من خلال جهاز تنظيف بالبخار، مع ضرورة قراءة تعليمات الشركة المصنعة، ثم بدء التنظيف من الأعلى إلى الأسفل.

تنظيف الستائر الخشبية

يجب تنظيف الغبار باستعمال "الفرشاة" الريشية، أو قطعة قماش جافة، ثم مسح كل لوح منفردا من الستارة الخشبية من اليسار إلى اليمين.