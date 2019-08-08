أيام وتُرفع تكبيرات عيد الأضحى، وتستعد ربات البيوت لتحضير طواجن الفتة الشهية عقب تأدية صلاة العيد، لتناولها على الصباح، ويصاب العديد من الأشخاص للشعور بالحموضة، عقب تناول الفتة، نتيجة زيادة إفراز الغدد المعدية لحمض الهيدروكلوريد، الذى يحتاجه الجسم لهضم الطعام.

ويرصد "هن" بعض الوصفات المنزلية لعلاج الحموضة، حسبما ذكرها موقع "daily medical".

نصائح للحموضة بعد الفتة

الخل الأبيض

استخدام الخل الأبيض داخل الوجبات يساعد في تخفيف الحموضة، ويسهل عملية الهضم، بأخذ ملعقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل واحدة من العلاجات الطبيعية لعلاج الحموضة، فقط قومي بغليه مع الليمون والعسل الأبيض.

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أوراق النعناع

مضغ أوراق النعناع المغلي يساعد على التخلص من الحموضة.

الألوفيرا

يساعد نبات الألوفيرا على تخفيف الشعور بالحموضة.

الفواكه والمكسرات

ينصح بهما كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة، ويعد أبرزهما اللوز، الخيار، الليمون، عصير الليمون، البطيخ، والموز.