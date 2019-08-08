نصائح لمرضى الكوليسترول في العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويعانى مرضى الكوليسترول من الدهون الموجودة في لحوم الأضاحي، وهناك بعض النصائح الأمنة للاستمتاع بالعيد دون الشعور بالتعب منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

نوع اللحوم المناسبة لمرضى الكوليسترول

من الأفضل لمرضى الكوليسترول تناول اللحوم قليلة الدهون مثل "البتلو"، فهي قليلة الدهون، وبالنسبة للحوم الضأن، فقطع من لحوم الساق أو الذراع هى الأقل في الدهون.

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طريقة إعداد اللحوم وطهيها لمرضى الكوليسترول

يجري نزع الدهون جيدًا من اللحوم حتى تصبح خالية من الدهون، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة، ومن الأفضل الابتعاد عن تلك المحمرة في السمن.

الخضروات والفواكه

يجب على مريض الكوليسترول تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون الغني بالأوميجا 3، تعمل على تقليل الكوليسترول الضار الموجود في الجسم.