"معطف الدّب" علامة غير مُكلفة ونمط شهير أضيفيه إلى خزانتكِ هذا الخريف

أصبح معطف الدّب من القطع الأكثر شهرة في صفوف مدونات الأزياءوالنجمات وعاشقات الموضة على مدى العامين الماضيين، وهو من توقيع العلامة الأستراليّة I.AM.GIA، وهي علامة تجاريّة غير مُكلفة تحظى بشعبيّة كبيرة بين المشاهير، و أبرز الفاشينيستات على "إنستغرام".

المعطف الذي يحمل اسم Pixie، يأتي بصورة ظليّة ضخمة مع جيوب أماميّة كبيرة، مصنوعة من الفرو الصناعيّ بظلّ الجَمل.

ونظرًا لشعبيته، طرحت أشهر متاجر البيع بالتجزئة، نسخًا متنوّعة من معطف الدّب بأطوال وصور ظليّة مختلفة، وفي حين أنّ المعطف الأصليّ نفد من مخازن العلامة الأستراليّة عدّة مرّات، لكنّه يمكنكِ الحصول على نسخ مماثلة من العلامات التجاريّة الشعبيّة، مثل مانجو، فري بيبول، ساندي ليانغ و ذا ايريفل.

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وسواء أكنتِ ترغبين في الحصول على معطف ضخم من وحي سبعينيات القرن الماضي، أو معطف بنمط سترة البومبر، أو معطف بلون فاقع كظلّ أخضر النيون أو الأحمر الجريء، تعرّفي معنا على بعض النّسخ المُتاحة من المعطف الأيقونيّ.

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