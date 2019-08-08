نصائح لعلاج تقرحات المعدة

قرحة المعدة تعد من أكثر الأمراض شيوعًا، هي عبارة عن قروح مفتوحة داخل بطانة المعدة، وهي نوع من أنواع القرح المعوية، تسبب آلام شديدة للإنسان، وقد تحدث لأسباب عديدة أهمها الإفراط في تناول المسكنات.

ونقلًا عن موقع "healthline"، يتطلب علاج قرحة المعدة تناول المضادات الحيوية والأدوية لتقليل حمض المعدة، بالإضافة إلى إتباع بعض النصائح لعلاج هذه التقرحات تمامًا.

العسل

يحتوي العسل على مادة "البوليفينول" ومضادات الأكسدة، كما يعتبر مضاد للجراثيم، ويمكن لمريض القرحة أن يتناوله طالما مستوى السكر في جسمه طبيعي.

العرق سوس

أظهرت إحدى الدراسات، أن عرق السوس يمكن أن يساعد في التئام القرحح عن طريق تقييد نمو بكتيريا الملوية البوابية.

Advertisements

الشوكولاته الداكنة

تحتوى الشوكولاته الداكنة على مواد مضادة للأكسدة تحمي من التقرحات وتساعد على التئام القرح.

الفراولة والتوت

يساعد التوت والفراولة في مكافحة بكتيريا الملوية البوابية، كما أظهرت بعض الدراسات أنه يساعد في تقليل التهابات المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الإستقرار على جدران المثانة.

الثوم

مستخلص الثوم يحد من نمو البكتيريا الحلزونية البوابية، ما يساعد في علاج قرحة المعدة.