سيدات تحكين تجاربهن مع إزالة الشعر بالليزر: "الكسوف في الجلسة الأولى.. وبعد كدا عادي"

غُرفة واسعة، مُجهزة ببعض المُعدات الطبية، الخاصة بالعناية بالبشرة والجلد، يتوسطها جهاز ليرز لإزالة الشعر الزائد، و"شزلونج" مُسطح، يستقبل الحالات، التي تستلقى عليه، منتظرة أولى جلسات الليزر، بهدف التخلص من الشعر الزائد نهائيًا، دون ألم أو آثار جانبية، والابتعاد عن الطٌرق التقليدية التي عرفتها السيدات قديما.

أمر قد تستعد له العديد من الفتيات بفارغ الصبر، بهدف التخلص من أزمة نمو الشعر الزائد، الذي يؤثر على أنوثتهن، إلا إنه قد يحمل في طياته الكثير من مشاعر الخجل والكسوف.

"إزاي هقلع قدام حد حتى لو دكتورة ست؟ هل حرام ولا عادي؟ إزاي حد غريب هيشوف جسمي؟"، أسئلة كثيرة تدور في ذهن الفتيات، فور إقدامهن على تلك الخطوة.

الخجل في المرة الأولى فقط

"بنتكسف في المرة الأولى بس".. هكذا بدأت العديد من الفتيات سرد تجاربهن مع الليزر، فهو واحد من أفضل وأسرع الحلول للتخلص من الشعر الزائد، والاستمتاع بجسد أنثوي مثالي.

تقول منى زايد، طالبة بكلية العلوم: "بدأت الجلسات قبل عدة أشهر من فرحي، أول مرة كنت مكسوفة أوي، من الموضوع، وبعدين لما الدكتورة كانت بتتعامل معايا بشكل كويس عدت الجلسة الأولى، والكسوف راح، هي أول مرة بس".

وتؤكد "ميرنا رزق" 22 عاما، لـ "هن"، "هي أول جلسة الرهبة بس بتخليكي مكسوفة، وبعدين بتتعاملي كأنك بتعملي عملية، أو هتولدي ولا تاخدي حقنة، فبتقلعي لوحدك".

وتوضح أسماء الخولي، 26 عاما، "هي أول جلسة كسوف، بعد كدة بيجيلك تناحة وتكسبي مناعة وتبقي زي الفل".

نصائح للقيام بعملية الليزر

كانت الدكتورة نهى علي، أخصائية الأمراض الجلدية، قدمت في بيان لها، بعض الخطوات والنصائح التي يجب اتباعها قبل وبعد عملية إزالة الشعر، للوصول إلى نتائج مثالية وتجنب المشاكل الجلدية التي قد تحدث، وجاء أبرزها:

- الذهاب إلى العيادات المختصة الموثوقة فيها.

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- يجب حماية المنطقة المراد علاجها من التعرض للشمس مدة لا تقل عن أربعة إلى ستة أسابيع، لأن ذلك يسبب حروق الشمس.

- تجنب تشقير الشعر أو إزالته بالشمع من أربعة إلى ستة أسابيع قبل العلاج.

- أخذ مضاد للفيروسات قبل العلاج وبعده في حالة الإصابة السابقة بمرض بالهربس.

- البعد عن تناول الأعشاب أو الأدوية الحساسة للضوء قبل العلاج مدة لا تقل عن 24 ساعة.

- طوال فترة العلاج بأشعة الليزر يجب استخدام واقي الشمس لتجنب الحروق.

- يجب وضع جيل تبريد أو جهاز تبريد خاص على الجلد لحماية الطبقة الخارجية للبشرة، والسماح لضوء الليزر باختراق الجلد.

- بعد الانتهاء من جلسة إزالة الشعر بالليزر توضع كمادات الثلج أو الماء البارد مع كريمات مضادة للالتهاب على المنطقة المعالجة للتخفيف من الشعور بالوخز.

- عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات على المنطقة المعالجة بأشعة الليزر لأنها ستكون حساسة.

حكم إزالة الشعر بالليزر

أوضحت دار الإفتاء، خلال موقعها الرسمي الإليكتروني، حكم الدين في إزالة شعر الإبطين والعانة بالوسائل الحديثة.

وأكدت "الدار" أن إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبٌ شرعًا ومِن سنن الفطرة، ولم يُعيّن الشرع طريقةً للإزالة؛ مشيرة إلى أن إزالته بأي طريقةٍ غير ضارةٍ مباحٌ، مع مراعاة الجنس عند فعل ذلك؛ فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة.