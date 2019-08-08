إليك أجمل إطلالات تشارليز ثيرون الساحرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها

أثبتت الجميلة تشارليز ثيرون Charlize Theron أنها مهما تقدّمت في العمر تحافظ على سحرها الخاص وأناقتها الفاخرة التي لا تتردّد بانتقاء صيحات الموضة الراقية وفساتين السهرة الكاجوال والمشرقة بألوانها.

اليوم وبمناسبة عيد ميلاد الجميلة تشارليز ثيرون، شاهدي اختياراتها لأجدد الفساتين المتنوعة، وكيف حافظت على أسلوبها الخاص في الأزياء بشكل متقن وملفت.

فساتين سهرة فاخرة

عندما نواكب إطلالات تشارليز ثيرون، نلاحظ تجديد صيحات الموضة التي تتمايل بها خلال المناسبات. فهي تحرص على اختيار الفساتين الفاخرة والإستثنائية التي تظهر مفاتنها. فاختارت فستان أزرق سماوي في حفل الأوسكار 2019 من ‏Christian Dior‏. كما لا تتخلى عن الفستان الأسود الضيق والمنقّط مع الخصر الجلدي من دار n‏‎Alexander McQuee، الى جانب إطلالتها بالفستان المزخرف والقصير مع النقشات الملونة من دار ‏Louis Vuitton.

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فساتين سهرة قصيرة

وعندما تطل الجميلة تشارليز ثيرون في المناسبات الراقية، تنتقي فستانًا قصيرًا وبراق ساحر من توقيع سان لوران ‏‎Saint Laurent. كما سحرتنا باختيار فستان أسود قصير مع الجلد وأكمام التول من دار ديور ‏Dior. ومن الإطلالات البارزة الفساتين البارزة هذا العام، تألقها‏ بالتوب السوداء والتنورة الفوشيا الواسعة من دار ‏Givenchy التي أضفت المزيد من التميّز على اختياراتها.

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