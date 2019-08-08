لايف ستايل

الشورت الجينز يغازل سيقانك هذا الصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن الشورت الجينز يطل في صيف 2019 بقصة ذات وسط عال مع حزام للوسط ليغازل سيقان المرأة ويمنحها مظهرا أكثر رشاقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الشورت الجينز بهذه المواصفات يجعل السيقان تبدو أطول وأنحف بصريا، كما أنه يداري المناطق المعيبة في البطن والخصر، في حين تبدو الأرداف أكثر جاذبية بفضل خامة الجينز المتينة.

وأضافت "Elle" أنه يمكن تأكيد هذا التأثير من خلال تنسيق الشورت مع حذاء ذي كعب عال أو صندل ذي كعب ضخم وسميك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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