زيت الخروع.. سر الشعر الطويل والرموش الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا إن زيت الخروع "Castor oil" يعد بمثابة سر جمال الشعر؛ حيث إنه يساعد على التمتع بشعر طويل ورموش وحواجب كثيفة.

وأوضح لارايا أن زيت الخروع غني بفيتامين E وحمض الريسينوليك “Ricinoleic acid”، ما يساعد على نمو الشعر ويعتني به من ناحية ويحمي فروة الرأس من ناحية أخرى. كما يحارب الزيت قشرة الرأس وتساقط الشعر.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، ينبغي تدليك الشعر بزيت الخروع وتركه لمدة ساعتين ليؤتي مفعوله، ثم شطفه جيدا، وذلك بمعدل كل يومين إلى ثلاثة أيام للحصول على نتائج ملموسة في غضون أسابيع قليلة.

وبالنسبة للحواجب والرموش، فإنه ينبغي وضع الزيت بواسطة أعواد قطنية وتركه طوال الليل ليؤتي مفعوله، مع مراعاة عدم ملامسة الزيت للعين. ومن الأفضل استعمال زيت خروع عضوي.