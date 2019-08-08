طريقة كفتة اللحمة بالشوفان

تعتبر الكفتة من أشهر الأطباق الرئيسية، بالمطبخ العربي، فهناك كفتة الدجاج، وكفتة اللحم، وكفتة الأرز، كما تعد من الأطباق المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الأطفال والكبار. ونقدم لكِ طريقة عمل كفتة اللحمة بالشوفان. المكونات لحم مفروم شوفان بيض ملح ملعقة صغيرة قرفة ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود بودرة بصل Advertisements طريقة التحضير - اخلطي اللحم المفروم مع البيضة والشوفان في وعاء حتى تمتزج المكونات. - أضيفي الملح والبهارات والفلفل الأسود وبودرة البصل والقرفة. - شكلي من الخليط كرات متوسطة الحجم. - ضعي كرات اللحم في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. - اشوي كرات اللحم بالفرن على حرارة 350 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر. - ساخنة إلى جانب طبق من السلطة أو الشوربة.

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