يستعد المسلمون حول العالم، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستقبال عيد الأضحى، وتعد اللحوم المشويه من الأصناف الرئيسية لسفرة عيد أضحى شهية، لذلك نقدم لكم طريقة عمل لحم الخروف المشوي، على طريقة أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على "Cbc سفرة". المكونات - شرائح لحم. - التتبيلة الأولى بالكزبرة - ملعقة كبيرة زيت زيتون. - ملعقة كبيرة عصير ليمون. - ملعقة صغيرة عسل أبيض. - ربع كوب كزبرة خضراء. - مفرومة ملح وفلفل. - فص ثوم مفروم. التتبيلة الثانية: بالزبادي و الكاري - 2 ملعقة كبيرة زبادي. - ملعقة صغيرة عصير ليمون. - ملح وفلفل. - ملعقة كبيرة بودرة كاري. - ملعقة صغيرة سكر بني. التتبيلة الثالثة : بالأعشاب - ملعقة صغيرة زعتر مجفف. - ملعقة صغيرة بهارات. - ملح وفلفل. - ملعقة كبيرة سكر بني. - ملعقة صغيرة ثوم بودرة. - ملعقة صغيرة قرفة. - ملعقة صغيرة شطة. - ملعقة كبيرة زيت زيتون. - ملعقة كبيرة عصير ليمون. التتبيلة الرابعة: التتبيلة الحارة - ملعقة كبيرة زيت زيتون. - ملعقة كبيرة هوت صوص. Advertisements - رشة بابريكا. - ملح وفلفل. - فص ثوم مفروم. - ملعقة كبيرة عصير ليمون. -ملعقة صغيرة سكر بني. طريقة التحضير لعمل التتبيلة الأولى يخلط زيت الزيتون وعصير الليمون وعسل أبيض وكزبرة خضراء وملح وفلفل وثوم مفروم. توضع شرائح اللحم في التتبيلة وتترك مدة في الثلاجة. توضع على شواية ساخنة حتى تنضج. لعمل التتبيلة الثانية يخلط الزبادي مع عصير الليمون وملح وفلفل وبودرة كاري وسكر بني. ​تتبل شرائح اللحم بالتتبيلة وتترك مدة في الثلاجة. توضع على شواية ساخنة حت تنضج وتقدم ساخنة. لعمل التتبيلة الثالثة يخلط الزعتر مع البهارات وملح وفلفل وسكر بني وثوم بودرة وقرفة وشطة ويضاف إليه زيت زيتون وعصير ليمون. لعمل التتبيلة الرابعة يخلط الهريشة مع زيت زيتون وبابريكا وملح وفلفل وثوم مفروم وسكر بني ويضاف إليه عصير ليمون. توضع شرائح اللحم في التتبيلة. تسوى على شواية ساخنة حتى تنضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل لحم الخروف المشوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.