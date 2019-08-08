أصغر رجل أعمال بالشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مصمم الأزياء راشد بالحصا

في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي، قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مطلع هذا الشهر، إنه يفتخر بالإماراتي راشد بالحصا، مصمم الأزياء الشهير، بعد بحصوله على لقب أصغر رجل أعمال في الشرق الأوسط، والطفل الأكثر تاثيرا في العالم.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الطفل راشد بالحصا:

- يبلغ أصغر رجل أعمال في الشرق الأوسط 19 عاما.

- اشتهر راشد عبر قناته في "يوتيوب" تحت اسم "موني كيكس".

- راشد هو ابن رجل الأعمال سيف بالحصا الذي تقدر ثروته بـ 4 مليارات جنيه استرليني، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

- اتسعت دائرة شهرت راشد على نطاق واسع بعد استضافته للعديد من النجوم في منزله، ووصل عدد متابعيه إلى مليون ونصف المليون في "إنستجرام".

- وتجذب حديقته التي تضم أكثر من 500 حيوان، أنظار نجوم كرة القدم، الأمر الذي خلق له صداقات عديدة مع معظم لاعبي كرة القدم حول العالم.

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- توجد في حديقته حيوانات خاصة مثل الأسود والنمور والفهود والزرافات، وأطلق على البعض منها أسماء الشخصيات الكارتونية.

- وهناك حيوانات تحمل أسماء رونالدو وجاكي تشان وفلويد مايويذر وريانا وماريا كاري، ويحصل لاعبو كرة القدم على فرصة لإطعام الحيوانات المفترسة، مثلما فعل جيسي لينجارد وجون تيري وديفيد لويز.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي ومحمد صلاح والبرازيلي رونالدو يحرصان على زيارة قصر الشاب راشد بالحصا في دبي، لالتقاط الصور التذكارية في حديقة الحيوانات الخاصة بعائلته.

- يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة بملايين الدولارت، يستمتع بها داخل الإمارات وخارجها، وقبل أن يتم السن القانوني الذي يؤهله للقيادة كان يستعين بعدد من السائقين.

- ويمتلك راشد خط إنتاج أزياء الخاص به، بشعار معين وتفصيلات يتميز بها، بالإضافة إلى امتلاكه قناة خاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لمشاركة متابعيه أزياءه وأحذيته الخاصة والتي يمنحها كهدايا لضيوفه، والتي بلغ قيمتها أكثر من 140 ألف دولار.