أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يكثر خلاله تناول اللحوم بشكل كبير، وهو ما قد يؤثر بالسلب على مرضى القلب، ويمتنع بعض المرضى عن تناولها والبعض الآخر لا يستطيع المقاومة مما يؤثر على صحته.

ونقدم لكم نصائح لمرضى القلب في العيد، خلال السطور التالية:

- عدم الإفراط في تناول اللحوم بشكل عام والدهون بشكل خاص.

- تقليل الملح في الطعام عموما ولمرضى ارتفاع ضغط الدم وضعف القلب.

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- يفضل تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة.

- عدم تناول المخللات التي قد تؤثر على الجسم بالسلب.

- عدم التدخين.

- الامتناع عن تناول المنبهات.

-الامتناع عن تناول المشروبات الغازية.