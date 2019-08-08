يتناول المواطنون خلال الفترة المقبلة كميات كبيرة من اللحوم تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، والتي بدورها قد تُعرض صاحبها للإصابة بالنقرس، والتي تتسبب في تراكم بلورات اليورات في المفاصل، مسببةً الالتهاب والألم الشديد المصاحب لنوبات النقرس، والتي تتكون عند ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.

وينتج جسم الانسان حمض اليوريك نتيجة تكسيره لجزيئات البيورين، وهي المادة الطبيعية المتواجدة في الدم، والتي توجد في العديد من الأطعمة أيضًا، كشرائح اللحم، واللحوم العضوية.

ويُقدم "هن"، أعراض النقرس في التقرير التالي، وفقًا لموقع مايو كبينك الطبي:

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وحسب الموقع تحدث علامات وأعراض النقرس فجأة دائمًا دون مقدمات، وغالبًا ما يشعر بها المريض في الليل، وتشمل الأعراض:

ألمًا شديدًا بالمفصل:

يؤثر النقرس عادةً على المفصل الكبير في إصبع قدمك الكبير، ولكن يمكن أن يحدث في أي مفصل، وتشمل المفاصل الأخرى التي تتأثر عادةً الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع، ومن المرجح أن يكون الألم أشد خلال الأربع إلى 12 ساعة الأولى بعد أن يبدأ الألم.

الانزعاج المستمر:

بعد أن ينحسر الألم الشديد، قد يستمر بعض الانزعاج في المفاصل من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، ومن المرجح أن تستمر النوبات اللاحقة وتؤثر على مزيد من المفاصل.

الالتهاب والاحمرار:

تصبح المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة وحمراء ويلاحظ ذلك بالعين.

نطاق محدود من الحركة:

مع تطور النقرس، قد لا يتمكن المصاب به من تحريك المفاصل بشكل طبيعي.