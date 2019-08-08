الحكة.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن الرغبة في الحكة من وقت إلى آخر تعد أمرا طبيعيا، غير أنها تستلزم استشارة الطبيب في حال استمرارها على مدار فترة طويلة وكانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والتغيرات الجلدية الظاهرة للعيان.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الحكة قد ترجع إلى أسباب بسيطة كأن تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية، كما أنها قد تنذر بأمراض خطيرة مثل مشاكل الكلى أو الكبد أو الصفراء أو أمراض جنسية أو سرطان الدم. لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي، الذي يقف وراء الحكة المستمرة.

ومن ناحية أخرى حذرت المجلة الألمانية من الاستجابة للرغبة في الحكة؛ حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة بجروح قد تتعرض للالتهاب. ولتجنب ذلك، ينبغي قص الأظافر.

ويمكن التخفيف من حدة الحكة من خلال ارتداء ملابس مصنوعة من القطن وذات قصّة واسعة وفضفاضة، وكذلك من خلال الاستحمام بماء بارد، بالإضافة إلى المكوث في غرفة ذات درجة حرارة لطيفة.