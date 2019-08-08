الترتيب الصحيح لمحتويات الحقيبة المدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد البروفيسور رالف شتوكر على أهمية الترتيب السليم لمحتويات الحقيبة المدرسية لحماية الطفل من متاعب الظهر.

وأوضح أخصائي طب العظام الألماني أنه ينبغي وضع الأغراض الثقيلة بالقرب من الظهر، في حين يتم وضع الأغراض الخفيفة في الجزء الأمامي من الحقيبة، وذلك كي لا يتخذ الطفل وضعية الظهر الأجوف بغرض معادلة الوزن.

ولتخفيف العبء الواقع على الظهر ينبغي أن تشتمل الحقيبة على أحزمة كتف مبطنة ولا يقل عرضها عن 4 سم، مع مراعاة أن يكون طولها متساويا عند حمل الحقيبة.

وبشكل عام، لا يجوز أن يزيد وزن الحقيبة المدرسية عن 10 إلى 15% من وزن الطفل.