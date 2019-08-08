تعرف على المسافة المناسبة بين العين والشاشات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شدد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على ضرورة وجود مسافة مناسبة بين الشاشة والعين لتجنب متاعب النظر والفقرات العنقية أيضا.

وأوضح المركز الألماني أن المسافة بين العين وشاشة الحاسوب المكتبي ينبغي أن تتراوح بين 50 و100 سم، في حين ينبغي أن تبلغ المسافة بين العين وشاشة الحاسوب اللوحي (التابلت) نحو 40 سم. أما المسافة بين العين والهاتف الذكي فينبغي أن تبلغ نحو 30 سم.

ولوضعية صحية أثناء العمل ينبغي أن يكون أعلى سطر في الشاشة في مستوى العين.

وبشكل عام، ينبغي أثناء العمل أمام الشاشات أخذ فترات راحة منتظمة وممارسة أنشطة حركية بسيطة كالنهوض والمشي كي ترى العين مناظر متغيرة.