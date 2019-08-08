الريش من أكلات العيد، والتي يمكن أن تكون واحدة من الأصناف الرئيسية لسفرة عيد أضحى شهية، وفيما يلي طريقة عمل الريش في البيت. المقادير كيلو ريش. عصير بصل. طماطم مبشورة. ليمون. باربكيو. ثوم مفروم. جوزة الطيب. فحم. سمن. ملح وفلفل وبهارات. Advertisements طريقة التحضير يخلط الليمون مع عصير البصل والطماطم المبشورة. يضاف الثوم وجوزة الطيب مع البهارات والملح والفلفل والباربكيو. يخلى اللحم من الدهون ويضاف لخلطة التتبيلة. يترك اللحم في الثلاجة بالتتبيلة لمدة يوم على الأقل. تسخن طاسة على نار بها ملعقة سمن. يشوح الريش في السمن على كل جانب. تضاف باقي التتبيلة للحم وتقلب ثم ترفع من على النار. يشعل الفحم ويوضع في ورق فويل ويغطى اللحم بغطاء محكم.

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