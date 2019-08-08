طريقة عمل الطحال المشوي

يستعد المسلمون حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة لموسم الحج، والذي يتسابق فيه الكثير لذبح الأضاحي لتوزيع لحومها، فضلًا عن باقي مكونات الأضحية والتي تتعدد استخداماتها هي الأخرى.

ويعد الطحال أحد المأكولات المفضلة لدى عدد كبير من المواطنين، والذين يحرصون على تناوها عقب ذبح الأضحية مباشرًا.

ويُقدم "هن"، طريقة تحضير الطحال المشوي على طريقة الشيف الشربيني.

المقادير:

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

طحال.

رشة صغيرة من الملح.

أربع أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء.

نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلى الماء تماما.

نسلق الطحال في الماء.

ثم نضيف رشة ملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، قبل رفعه من على النار بربع ساعه على الأقل.

ننشل الطحال من ماء السلق ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

نزيل القشرة الخارجية من الطحال ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

ندهن الطحال بالقليل من السمنة ونرصه في صينية فرن مناسبة.

ندخل صينية الطحال في فرن ساخن ونشغل عليه الشواية.

ثم نقطعه إلى حلقات ونرشه عليه عصير الليمون.

يقدم الطحال المشوي بعد تقطيعه ترنشات ونتبله بعصير الليمون ويقدم .