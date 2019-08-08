"الستوميك".. ملابس جنا دياب المفضلة

يتميز الصيف بملابسه الخفيفة، وكذلك المكشوفة ومن بينها "الستوميك" التي تفضل جنا دياب ارتدائه، وهي ملابس تظهر منطقة البطن، وتحرص دوما "جنا" على نشر صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر حبها الشديد لهذا الاستايل من الملابس.

آخر ما نشرته جنا دياب اليوم، هو ارتداء طاقم من الحرير البرتقالي، مكون من جيبة "هاي ويست"، و"توب ستومي"، مربوط فيونكة على منطقة الصدر، خلال تواجدها في إسبانيا.

وكان أكثر ما ارتدته جنا دياب في رحلة إسبانيا مع شقيقتها كنزي دياب، ووالدتها زينة عاشور هو "ستوميك".

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ويستعرض التقرير التالي أبرز ملابس جنا دياب "الستوميك"، والتي تختارها بعناية، وتتميز بألوانها الصيفية الجريئة من الأصفر والأخضر، وترتديها على مختلف السراويل والشورتات، وكذلك الجيباب.

وتتصدر جنا دياب محركات البحث من وقت لآخر، وتثير الجدل سواء بسبب ملابسها أو ظهورها مع شباب، وهو ما يدفع البعض لانتقاد صورها عبر التعليقات، كما أنها معروفة بصوتها وتحب الغناء، وتشارك متابعيها دوما بصورا وفيديوهات من حياتها اليومية.