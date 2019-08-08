بقناة طهي على يوتيوب.. "نهى" تتحدى الظروف وتعول أسرتها: "الست هي اللي تحدد شكل حياتها"

امرأة مكافحة أجبرتها الحياة على خدمة والدتها منذ كان عمرها 4 سنوات لإصابتها بشلل الأطفال، ظلت على عهدها معها إلى أن توفاها الله، لم تسلم من محن وابتلاءات الحياة حتى بعد زواجها، فمر زوجها بوعكة صحية أوقفته عن العمل وهنا قررت مساعدته في نفقات المنزل وأطفالها ذات العامين والثلاث أعوام.

بدأت ابنة محافظة الفيوم نهى أحمد ناصر، البحث عن وسيلة لتوفير مصدر دخل ووجدت غايتها في الطبخ: "أنا بحب أعمل الأكل البيتي علشان كده فكرت إزاي استغل الموضوع ده"، بهذه الكلمات بدأت "نهى"، خريجة كلية دار علوم، حديثها لـ"هُن".

عقبات كثيرة وقفت أمام المرأة الثلاثينية بعد قرارها بإنشاء قناتها على موقع "يوتيوب" لتسويق أكلاتها: "علشان اليوتيوب يفعل القناة لازم يوصل عدد المشتركين إلى ألف، إضافة إلى 4 آلاف مشاهدة، كما أن ارتدائي النقاب كان مشكلة أخرى".

احتياجات زوجها المادية، شجعتها على المضي في حلم قناة "اليوتيوب"، لكي تحصل على مصدر دخل وخاصة لرفض عدة جهات عملها بسبب النقاب: "كانت أهم ميزة خلتني أفكر في القناة إني مش لازم أظهر بوجهي في الفيديو".

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"نهى food"، هو الاسم الذي اختارته، لقناتها ولكن تواجه صعوبة الآن هو ضرورة تفعيل القناة بعدد مشاهدات أكثر لتحقيق ربح مادي، "علشان عندي الغضروف اخترت مشروع اقدر اتكسب منه في البيت علشان انتشر والناس تطلب مني أكل".

رسالة حرصت "نهى"، أن تختتم بها حديثها: "لازم كل ست تعمل الحاجة اللي نفسها فيها ومتفقدش الأمل أبدا، الست هي اللي تقدر تحدد شكل حياتها حتى لو كانت الظروف صعبة".