فيديو.. طريقة عمل "رقاق باللحمة المفرومة" من "السفيرة عزيزة"

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه سالي شاهين ورضوى حسن، والمذاع على فضائية "DMC"، طريقة عمل "رقاق باللحمة المفرومة"، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الفنان محمد مهران وزوجته المخرجة مي عبدالحفيظ. برنامج "السفيرة عزيزة" يذاع يوميا في الثالثة عصرا، ويقدمه كل من سناء منصور وجاسمين طه وسالي شاهين ورضوى حسن.

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