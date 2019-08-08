الامارات | «دوريات المخلاب» ورقص داخل حلقات مضيئة في أبوظبي خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «دوريات المخلاب» ورقص داخل حلقات مضيئة في أبوظبي خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي، ضمن حملته الاحتفالية التي استهلها أخيراً، في إطار الكشف عن الشعار الجديد لعلامته، باقة من الأنشطة الترفيهية العائلية، ومن بينها العرض الكرتوني الشهير «دوريات المخلاب» للمرة الأولى في أبوظبي.

وتتضمن العروض، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 11 الجاري، عروض أداء متجولة تفاعلية، بما في ذلك فرقة العزف على الطبول الإفريقية، التي ستقدم للعائلات تجربة موسيقية تفاعلية، والعروض البهلوانية لاستعراض مهارات الرقص داخل الحلقات المضيئة والفقاعات الشفافة.

كما يستضيف المركز من 11 إلى 16 الجاري عرض «دوريات المخلاب». وستتاح لمحبي هذا البرنامج الكرتوني مشاهدة الفتى الماهر «رايدر» وفريقه المكون من ستة جِراء، يتمتعون بمهارات خاصة خلال مهمتهم لحماية مجتمع «أدفنتشر باي».