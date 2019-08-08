الامارات | شريك وفيونا والسنافر يشاركون العائلة فرحة العيد في «موشنجيت دبي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن شريك وفيونا والسنافر يشاركون العائلة فرحة العيد في «موشنجيت دبي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 أغسطس 2019
هل جربتم قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في إحدى أكثر الوجهات تشويقاً داخل دولة الإمارات؟ لقد حانت الفرصة الآن للقاء شريك وفيونا وماستر بو وتوثلس، والسنافر والعديد غيرها من شخصياتكم السينمائية المحببة، والتمتع بالألعاب الحماسية، وغيرها من الفعاليات المرحة في منتزه موشنجيت دبي.
زوّار المنتزه مدعوون كذلك لتدليل أنفسهم بأشهى المأكولات في بوفيه العيد في مطعم كاندي أبل، بقائمة طعام مكونة من ثلاثة أطباق شهية، منها المقبلات الباردة، ومختارات من بين خمسة أصناف رئيسة وأربعة أنواع من الحلويات اللذيذة.
انضموا إلينا خلال عطلة عيد الأضحى بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء، واستكشفوا المتعة والمرح لأكثر من 20 لعبة داخلية ومعالم جذب مستوحاة من أشهر أفلام هوليوود السينمائية مثل «فندق ترانسيلفانيا»، و«مدغشقر»، و«هاو تو ترين يور دراغون» على سبيل المثال. استعدوا للاستمتاع بأسرع رولر كوستر واشعروا بانطلاقتها بسرعة 95 كيلومتراً في الساعة (مدغشقر ماد بيرسيوت)، وانضموا إلى معركة لقتال الأشباح والأشرار في جولة الألعاب رباعية الأبعاد (جوست بوسترز – باتل فور نيويورك).
كل هذا يمكن أن يحصل عليه زوّار «موشنجيت دبي»، من خلال عرض العيد الحصري لقاء يوم واحد في المنتزه مقابل تذكرة بقيمة 280 درهماً، تتيح للزوّار تناول الطعام في البوفيه السخي، والانطلاق بلا حدود في جولات الألعاب ومعالم الجذب. كما يمكن للزوّار حجز أماكنهم في بوفيه العيد فقط مقابل 59 درهماً للشخص من الكبار، و45 درهماً للأطفال، فيما يمكن لحاملي بطاقات الدخول السنوية الحصول على خصم إضافي بقيمة 10%.
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