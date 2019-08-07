فلبينية تنتقم من مخدوميها بقطرات "بول" في الطعام.. والعقاب 300 جلدة

في الآونة الأخيرة أصبح وجود خادمة في المنزل لتساعد ربته في إعداد الطعام، والتنظيف، وربما تربية الأطفال أمر شبه أساسي، ولكن الكثير من الخادمات يدفعهن شيء ما بداخلهن لارتكاب بعض الجرائم غير المبررة تجاه مخدومينهم، وسرعان ما ينكشف أمرهم ويعاقبوا على ما فعلوا.

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، حكما يقضي بسجن عاملة منزلية "فلبينية الجنسية" عاما ونصف، وجلدها 300 جلدة.

أُصدر هذا الحكم بسبب وضع الخادمة كميات من "البول" في طعام وشراب مخدوميها.

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وفي تفاصيل الحادث نقلًا عن صحيفة "سبق" السعودية، اشتبه أفراد الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة برائحة غريبة في الطعام الذي تعده، فسألوها عن مصدر الرائحة، لكنها نفت علمها بالأمر، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه "البول" كانت تخفيه، وعند مواجهة الخادمة بهذه العلبة، اعترفت بأنها تحتوي على كميات من بولها.

قدمت الأسرة بلاغا ضدها لدى مركز الشرطة وأحيلت القضية للنيابة العامة، وفي التحقيق اعترفت بأنها كانت طوال فترة عملها لديهم تضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي.

أشارت المعلومات إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم السماح لها بالدخول مرة أخرى إلى السعودية.