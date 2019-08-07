المخرجة مي عبدالحفيظ عن قصة ارتباطها بمحمد مهران: "أقلتله أنا اللي هتجوزك"

تحدثت المخرجة مي عبد الحفيظ عن قصة حبها وارتباطها بزوجها الفنان محمد مهران، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة DMC ، وتقدمه سالي شاهين ورضوى حسن.

قالت "مي" إنها تعرفت على "مهران"، خلال تصوير فيلم "المغني" والذي تناول قصة حياة المطرب محمد منير، والأحداث التي شهدتها مسيرته الفنية وحياته الشخصية، ومن ثم أصبحوا أصدقاء خلال العمل.

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وأضافت أنه بعد العمل توطدت علاقتهما، "كنت دايما بقوله أنا اللي هتجوزك"، مشيرة إلى أنه اختفى فترة حتى يتخذ قراره في الزواج بها من عدمه، "استنيت شوية لحد ما جه يقولي يا مي أنا بحبك على طول كدة".

فيما قال محمد مهران، إنه اعترف بحبه لمي وأخبر أهلها: "أخدت فترة وبعدت علشان أقرر.. اختفيت"، موضحا أن لا يرى الزواج التقليدي ناجحا "أهم حاجة يبقي الاتنين صحاب علشان بيجي وقت بتبقي عايز تتكلم مع شريك حياتك كصاحب وتحكيله أي حاجة بدون ما تحط قدامك خطوط حمرا.. وبنقدر ساعات نفصل".

وأضاف "مهران" أنه أثناء الخطوبة كانا يتعاملا معا في نطاق ضيق، "اكتشفنا لما عيشنا مع بعض أن فيه حاجات كتير أوي أسهل وبتوضح أكتر"، متابعا: "الخناقات أكتر في الخطوبة وساعات كنا بنتخانق علشان مبنشوفش بعض ودلوقتي مبقاش يحصل الموضوع ده"