بعد احتضانها وتقبيلها محمد رمضان.. معلومات عن الفنانة الكويتية إيما شاه

"أحضان وقبلات"، هكذا فاجئت الفنانة الكويتية إيما شاه الفنان محمد رمضان، خلال تواجده ضمن فعاليات تكريم النجوم من المجلة الأمريكية enigma، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتدية فستانًا باللون الأحمر عاري الظهر، وهى الصور التي تداولها الرواد عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم هُن معلومات عن الفنانة الكويتية إيما شاه.

- إيما شاه ولدت في 7 يونيو عام 1981، وتبلغ من العمر 38عامًا.

- فنانه مسرحية كويتية من أب كويتي وأم إيرانية.

- مغنية وممثلة وملحنة وكاتبة وعازفة جيتار وبيانو

- راقصة ومخرجة مسرحية في المسرح النوعي.

- أسست فرقة انثروبولوجي التي قدمت أول عروضها المسرحية الغنائية التعبيرية عندما أخرجت مسرحية النبي لجبران خليل جبران بتاريخي 17 يناير و17 مارس 2008 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي أدت خلالها دور رجل.

- فازت بحوالي 18 جائزة في مهرجانات الأفلام الدولية في الولايات المتحدة، منها جائزة أفضل فيلم دولي قصير في مهرجان نورث هوليوود السينمائي، عام 2016.

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- فازت بحوالي 6 جوائز في مهرجان Best Short Competition في كاليفورنيا ومهرجان عالم الموسيقى والأفلام في واشنطن ومهرجان Winter Film Awards في نيويورك كأفضل فيديو موسيقي عن كليبها "مشيني عالختيارة"، عام 2014، الذي رشح لأكثر من 10 جوائز في مهرجانات الأفلام الدولية في العالم.

- تعرضت إيما للهجوم أكثر من مرة خلال مسيرتها الفنية لأسباب عديدة، منها لتحررها الشديد في المجتمع الكويتي المُتحفِّظ نسبيًّا.

- تتجنب الخوض والتدخل في موضوع القضية الفلسطينية معللة بأنها ليست قضيتها.

- غنت باللغة العبرية

- قدمت نصوص غنائية من كلماتها والحانها عرضتها على التلفزيون الوطني مثل أغنية (شاه"-طيرا يبكي- خطوة خارج الزمن".

- تعاونت مع الكاتب السعودي مالك اصفير بنصين فلسفيين هما قرى جسدي وصوت الشيء.

- مثلت ايما في مشهد قصير في فيلم قصير اسمه موز للمخرج مقداد الكوت وهو فيلم ايحائي عن الجنس شارك في مهرجان الخليج السينمائي الثاني وحازت على جائزة اللجنة.

- انتجت عام 2010 البوم "سينك انفينيتي"، والمكون من 5 أغاني من تلحينها.

- ألفت إيما كتاب بعنوان "المعضلة" لم يتم نشره حتى الان، وقد طلبته دارين للنشر ولم يقوما بنشره وقد صرحت إيما بأنها قد أعطت حقوق الكتاب كاملةً لناشط عراقي بعد وفاتها في الولايات المتحدة شرط ان يقوم بنشره.