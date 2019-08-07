بـ"القبلات والأحضان".. فنانة كويتية تفاجئ محمد رمضان في أمريكا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان محمد رمضان مع الفنانة الكويتية إيما شاه، أثناء وجوده في فعاليات تكريم النجوم من المجلة الأمريكية enigma، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرا خلال الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، وأخرى على طريقة السيلفي، وهى تحتضنه وتقبله، وكانت ترتدي فستانًا باللون الأحمر عاري الظهر.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وحصدت الصور قرابة الـ10 الاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، ما بين السلبية والإيجابية أبرزها:"حلوين، أحلى فنانين محمد رمضان فنان موهوب وإنسان على خلق وناجح، وإيما شاه متعددة المواهب، عاش يا إيما وعاش المحظوظ، فيما علق آخرون:" مالك مدلوقة كدة ليه، هى مراته فين من اللي بيحصل ده".

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وهناك شائعات كثير لاحقت الفنان محمد رمضان وحلا شيحة مؤخرا، تقول إنه بصدد الزواج من الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، ومصدر الشائعة هو صفحة شهيرة تنقل أخبار الفنانين باسم "ببارتزي الفنانين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الشائعة نفاها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة في تصريحات خاصة لـ"هن"، كما نفاها محمد رمضان وحلا شيحة في تصريحات إعلامية، ورغم ذلك يبدو أن الفنان محمد رمضان يريد التأكيد على استقرار زواجه فقرر نفي الشائعات بطريقته الخاصة.

عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر رمضان مقطعا مصورا خلال وجوده في أمريكا حيث تكرمه مجلة "إنجما" الشهيرة برفقة درة، المقطع المصور ظهر فيه رمضان يمارس رياضة المشي مع زوجته صباحا، وكتب عليها تعليقا يؤكد وجودها معه.

لم يكتف رمضان بذلك، بل نشر صورة أخرى غير المقطع المصور، كانت زوجته برفقته، وبدت عليهما السعادة خلال تكريم رمضان في أمريكا.

وكان آخر عمل فني لمحمد رمضان هو مسلسل "زلزال"، وهو نفسه العمل الفني الأول الذي تشارك فيه حلا شيحة بعد عودتها للفن، حيث شاركته البطولة رمضان الماضي.