تفاصيل قِصّة تغيير الأبراج و"الفلك" يكشف التقسيمة الجديدة

تصدَّرت الأبراج تريند "غوغل" الأربعاء، وهذا بعد الجدل الذي دار حول الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ حيزا كبيرا من النقاش بينهم، فاكتشف مواليد برج السرطان أنهم ينتمون إلى برج الجوزاء وهذا بعد التقسيمة الجديدة التي نشرت عبر "فيسبوك" و"تويتر"، وأصحاب برج الحمل قالوا بأنهم الأكثر حظا لأنهم وجدوا نفسهم ينتمون إلى برج الحوت، وأدى تأثير ذلك على عقول الناس وجعل كلا من كان لا يبحث عن الأبراج ولا يهتم بها أصبحت من أولى اهتماماته. وأعلن رسميا قسم الفلك إدخال البرج الثالث عشر ليصبح من ضمن قائمة الأبراج الموجودة، ويطلق عليه "حواء أو حامل الثعبان"، وحول الجدل الذي اجتاح مواقع التواصل حسم الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، هذا الأمر في تصريحات صحفية قائلا "تم تغيير ترتيب الأبراج الفلكية منذ عام 2015، بعد التثبت من وجود البرج الـ13 ويطلق عليه "حواء أو حامل الثعبان"، وعن السبب الذي جعل هذا البرج غير متعارف عليه، هو قصر مكوث الشمس فيه، ولكنه برج يضاف إلى الـ12 برج ويسمى حامل الثعبان أو الحواء، وهذا البرج متعارف عليه فلكيا ولا نتجاهله. وعن التقسيمة الجديدة للأبراج، أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك، أن الأبراج ترتيبها كالتالي: الحوت: 11 مارس حتى 18 أبريل الحمل: 18 أبريل حتى 13 مايو الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس

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