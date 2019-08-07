في 4 أسابيع فقط.. حقنة جديدة تخلصك من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
توصل الباحثون بكلية لندن الملكية، إلى حقنة جديدة تساعد على خفض الوزن الزائد وتقليل مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري والسمنة خلال 4 أسابيع.
وبحسب موقع "medical xpress" فإن المرضى الذين تناولوا العلاج خسروا 4.4 كيلوجرامًا من وزنهم، كما ساعد العلاج على تحسين مستوى جلوكوز الدم حتى يقترب من معدلاته الطبيعية دون أي آثار جانبية.
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