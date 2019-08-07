لا تضعها في الفريزر مباشرةً.. خبير يوضح أفضل طريقة لتخزين لحوم العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان الصباغ:
يلجأ أغلب الأشخاص، مع حلول عيد الأضحى، لتخزين اللحوم في داخل الثلاجات والفريزر لاستهلاكها في وقت لاحق على حسب الحاجة، لكن عدد كبير منهم يرتكبون أخطاءً في تخزين اللحوم مما قد يؤدي لفقدها لقيمتها الغذائية أو تسببها في مشكلات صحية أخرى.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في تخزين اللحوم خلال عيد الأضحى، والطريقة الصحيحة لتخزينها.
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