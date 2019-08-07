محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يرتبط عيد الأضحى المبارك في ذاكرة بعض الأشخاص بعدد من الممارسات الموروثة التي قد يكون لها أضرار على صحة الإنسان.

وقد تؤدي هذه الممارسات إلى مشكلات صحية ومضاعفات خطيرة تؤثر سلبًا على الإنسان وتحرمه من الاستمتاع بالعيد، ويستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير أبرز العادات الخاطئة التي يمارسها المصريون في عيد الأضحى.

للمزيد عن تهددك بالجلطة.. 7 عادات غذائية خاطئة في العيد.. اضغط هنا