لماذا تهاجم الـ"صراصير" منازلنا في أغسطس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعاني عادة ربة المنزل من كثرة تواجد الصراصير في مطبخها، خاصًة خلال شهر أغسطس، فلدى تلك الحشرة قدرة سريعة جدًا على التكاثر والانتشار فيه، وبالتالي تنقل البكتيريا والجراثيم التي تحملها في جسمها إلى الأطعمة والأطباق وتلوثها ما يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع " hunker".

وتتجمع الصراصير في المطبخ لأنه يعتبر من الأماكن الأكثر رطوبة والمظلمة، كما أنها تنتشر وتتكاثر خاصة في شهر أغسطس لأنه يعتبر من أسخن شهور فصل الصيف في مصر لرطوبته المرتفعة، فهذه تعتبر البيئة المثالية لها.

فتلاحظ انتشارها بالقرب من المواسير والأحواض بسبب وجود الماء، وكذلك تتواجد بالقرب من الأطعمة المكشوفة والقمامة غير المغطاة، بالإضافة إلى الشقوق الكثيرة في منزلك.

كيف يتم القضاء على الصراصير؟

1- في البداية عليكِ تهوية المطبخ، ومسحه بصابون الاستحمام العادي مع الماء أو خلط كوبين من الأمونيا مع الماء، لمسح أرضية المطبخ ومنفذ الحمام، وكرري هذه العملية مرة كل أسبوعين.

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2- انتبه إلى سباكة المطبخ وخاصة إذا كان هناك أي تسريب، بالإضافة إلى أهمية تغطية الأطعمة والحفاظ على نظافتها بشكل عام.

3- تحضير مواد مثل الدقيق وبودرة الكاكاو، ودمجها مع مسحوق "حمض البوريك" غير السام حتى لا يؤذي أطفالك، ويتواجد بالصيدليات، واخلطي هذه المكونات مع بعضها وضعي المسحوق في الأماكن التي تتواجد بها الصراصير.

4- نظفي صندوق القمامة يوميًا، ورشيه بالمبيد أو أي خلطة طبيعية مناسبة، وذلك قبل أن تضعي فيه كيس القمامة النظيف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تغسليه وتطهريه مرة أسبوعيًا، وأن تضعيه في الشمس.

5-للتخلص نهائيًا منها، اخلطي مزيجًا من السكر وبيكربونات الصوديوم ورشيها في الأماكن التي توجد فيها وتتغذى منها الصراصير في المنزل.