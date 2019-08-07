كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - منذ فترة قريبة ضجت وسائل الإعلام العربية والعالمية على حد سواء، بحفل زفاف إيلي صعب جونيور نجل مصمم الأزياء اللبناني “ايلي صعب” Elie Saab على الشابة الشقراء الجميلة كريستينا مراد، ولا سيّما أنّ الحفل كان اسطوريًّا استمر لأيام عدة وحضره عدد كبير من مشاهير العالم، وشاهدنا العروس في عدد من التصميمات المميزة التي حملت جميعها توقيع عمها “إيلي”، وقد تنوعت بين الفستان مع الكاب ذي الطابع الشرقي الذي تألقت به في الليلة الأولى، وبين فستاني الزفاف الأبيض والذهبي اللذين اختارتهما في الليلة الثانية، وبين الفستان الأزرق الناعم ذي الطابع الشبابي الجريء الذي اعتمدته في الليلة الثالثة من الاحتفالات، وقد جمعنا اليوم بالصور أجمل أزياء زوجة ابن إيلي صعب في الزفاف وشهر العسل، شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



كريستينا مراد في اطلالة راقية باللون الأبيض

اطلالة أنيقة بالأبيض تألقت بها كريستينا مراد





كثيرات من الشابات يملن لاختيار الدرجات الفاتحة والزاهية لأزيائهنّ، ولا سيّما اللون الأبيض قبل الزفاف كما فعلت كريستينا مراد زوجة إيلي صعب جونيور، التي شاهدناها في اطلالة راقية وناعمة، كانت عبارة عن بنطلون وتوب من الحرير، نسقت من فوقهما جاكيت طويلًا أكمامه مزينة بالريش، وجميعها باللون الأبيض، وقد أكملت اللوك بعقد ماسي ناعم حول الرقبة.





اطلالة ذات طابع شرقي تألقت بها كريستينا مراد

اطلالة ذات طابع شرقي تألقت بها زوجة ايلي صعب جونيور





في أول ليلة من حفل الزفاف الأسطوري والتي بدت مثل حكايات ألف ليلة وليلة، شاهدنا كريستينا مراد زوجة ابن إيلي صعب في اطلالة مميزة ذات طابع شرقي مترف، حملت توقيع عمها طبعًا، وكانت عبارة عن فستان ماكسي باللون البيج الفاتح مزين بحزام على الخصر، وقد اختارت معه كاب طويلًا من الشيفون المطرز بخيوط ذهبية، وأكملت الاطلالة باكسسوار ذهبي على الرأس.





لوك شبابي في شهر العسل اعتمدته كريستينا مراد

اطلالة مميزة في تصميم معرق بالورود تألقت به كريستين مراد





في شهر العسل شاهدنا كريستينا مراد زوجة إيلي صعب جونيور، في اطلالة صيفية ذات طابع شبابي، وكانت عبارة عن تنورة ماكسي مزينة بالكشكش، وتوب قصيرة لها ربطات من الأمام، وكلاهما معرق بالورود باللونين الأحمر والأبيض، وقد نسقت معهما شنطة يد صغيرة مرصعة بالمسامير المعدنية، وبعض الاكسسوارات الذهبية الناعمة.



شاهدي بالصور أزياء كريستينا مراد زوجة ابن إيلي صعب، واخبرينا رأيكِ باطلالاتها وأناقتها.