إطلالات براقة اعتمدتها النجمات العربيات مثالية لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - الأزياء البراقة والأقمشة اللامعة مثالية للمناسبات والسهرات المسائية وغيرها من الاحتفالات، وبما أنّ عيد الأضحى أصبح على الأبواب، اخترنا اليوم بعض أجمل وأبرز اطلالات النجمات العربيات في أزياء براقة متنوعة، منها الفساتين الطويلة ومنها القصيرة والجمبسوت وغيرها، وقد تألقن في هذه الأزياء بمناسبات مختلفة، وأنتِ تستطيعين أن تستوحي منها بدوركِ في مناسبات عيد الأضحى، وبذلك تضمنين اطلالات مميزة تجمع بين الأسلوب الأنثوي الجذاب والأسلوب الشبابي المواكب للموضة، وإليكِ بعض الأمثلة التي لفتتنا.



إليسا على المسرح في فستان براق باللون الذهبي

فستان براق مزين بالشراريب من لابورجوازي اختارته اليسا





في أحدث اطلالات إليسا التي تألقت بها على المسرح، شاهدناها في لوك مميز ناسبها كثيرًا، اختارت فيه فستان ميدي براقًا باللون الذهبي من “لابورجوازي” Labourjoisie، مصنوعًا من خيوط من الشراريب تدلت حتى أسفل حد الركبة، قصة الفستان ضيقة ومن دون أكمام، وقد نسقت معها صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي، وقد بدت مشرقة ومتألقة.





هند صبري في لوك مميز في جمبسوت براق

هند صبري اختارت اطلالة شبابية أنيقة في جمبسوت براق



خيارات متنوعة من الأزياء البراقة المثالية لعيد الأضحى، ومنها الجمبسوت الذي يوحي بالأناقة والعصرية في آنٍ واحد، وقد اختارته هند صبري في أحدث اطلالاتها بتصميم مميز وناعم بألوان متنوعة على شكل خطوط طولية، وقد نسقت معه بليزر أسود وصندلًا بكعب عالٍ، وحقيبة كتف صغيرة.





سلمى أبو ضيف في فستان أخضر براق

سلمى أبو ضيف في فستان أخضر براق من ايلي صعب





سلمى أبو ضيف معروفة بخياراتها المميزة واللافتة، ومنها هذه الاطلالة التي اعتمدتها مؤخرًا في حفل زفاف نجل إيلي صعب، وكانت عبارة عن فستان باللون الأخضر الغني المثالي لفصل الصيف، بقصة الياقة العالية ومن دون أكمام من الأعلى، مصنوع من قماش براق وتنورته ضيقة وطويلة، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش ملونة من الترتر، وأقراطًا ماسية بارزة.



أزياء براقة اعتمدتها النجمات العربيات مؤخرًا، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لمناسبات عيد الأضحى.