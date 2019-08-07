كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - من المؤكّد أنكِ، ومع اقتراب عيد الأضحى لهذا العام، بدأتِ في التفكير بإطلالتك لسهرة، بدايةً من الفستان، ووصولاً إلى الإكسسوارات التي ستنسقينها معه، من مجوهرات وأحذية بكعب وحقائب كلاتش.

ولأن لسهرة العيد مذاقاً مختلفاً مع وجود الأحبة والأصدقاء، عليكِ أن تظهري بأفخر إطلالة وأكثرها تألّقاً ورقياً.. لذلك تعتبر الإكسسوارات من أهم القطع الأساسية التي ستلعب دوراً بارزاً فيما يخص «اللوك» الخاص بك.

تنسيق فستان فاخر لسهرة العيد مع الاكسسوارات المناسبة



وقد طرحت دور الأزياء العالمية ضمن مجموعاتها الأخيرة لموسم صيف 2019 باقة واسعة وفاخرة من الإكسسوارات التي تتناسب مع مختلف تصاميم فساتين وإطلالات سهرة العيد؛ ذلك كي تستقطبي جميع الأنظار.. فتابعي معنا في «الخليج 365» ما يلي، واستوحي الأجمل لسهراتك خلال عيد الأضحى.

حقيبة كلاتش لسهرة العيد



- إكسسوارات فاخرة لسهرة العيد 2019:





■ حقائب كلاتش- إكسسوارات فاخرة لسهرة العيد 2019





• حقيبة كلاتش من جيمي تشو Jimmy Choo لسهرة العيد

حقيبة كلاتش من جيمي شو Jimmy Choo



تتجلى براعة جيمي تشو Jimmy Choo في تقديم تصميمات أنيقة ورقيقة من خلال هذا الكلاتش Titania الذي يضفي لمسة من التألق على ملابس سهرة العيد. صنع هذا الكلاتش في إيطاليا من جلد الأفعى اللامع بتصميم أنيق مطويّ مزين بجوهرة رائعة في المنتصف.

نسّقيه مع فستان باللون الوردي الباستيلي وحذاء ذهبي لإطلالة مفعمة بالأنوثة في سهرة العيد 2019.





• حقيبة كلاتش من ميو ميو Miu Miu لسهرة العيد

-حقيبة كلاتش من ميو ميو Miu Miu لسهرة العيد



قدمت ميو ميو Miu Miu حقيبة كلاتش Solitaire لأول مرة من عرض أزياء صيف 2019. تم تصميم هذه الحقيبة من جلد العجل اللامع بنقشة جلد التمساح، وتصميم مستطيل أنيق مزين بحلي معدنية ذهبية، ومرصع بالكريستال من الأمام وعلى الإبزيم.

نسقي هذا الكلاتش مع فستان ميدي ضيق باللون الأسود ومجوهرات من اللؤلؤ لإطلالة مميزة في سهرة العيد.





• حقيبة كلاتش من أختين Okhtein لسهرة العيد

-حقيبة كلاتش من أختين Okhtein لسهرة العيد



من علامة أختين Okhtein، اخترنا حقيبة كلاتش Minaudière مربعة الشكل والمزخرفة بالنقوش العربية. تم تصميمها يدوياً من نحاس مطليّ بالفضة، مزين بنمط إسلامي مستوحى من الفن الإسلامي، بينما يفتح الشكل المستدير على مساحة داخلية من الجلد تتسع لحمل الهاتف والمكياج والمفاتيح.

ارتديها مع فستان أسود قصير أنيق أو عباءة مطرزة بالفضي فاخرة لإطلالة مميزة خلال سهرة العيد.





• حقيبة كلاتش من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana لسهرة العيد

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-حقيبة كلاتش من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana لسهرة العيد



اخترنا لكِ لاستكمال إطلالتك خلال سهرة العيد حقيبة كلاتش من دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana المصممة من البليكسي الشفاف والدانتيل فضي اللون للمسة رقيقة. تتميز هذه الحقيبة بقِفل ذهبي اللون مع الزهور المرصعة وسلسلة للكتف ذهبية.

نسقي هذه الحقيبة مع فستان راقٍ باللون الأسود أو الفضي، وكوني ملكة السهرة.





■ أحذية بكعب- إكسسوارات فاخرة لسهرة العيد 2019





• حذاء بكعب من ميو ميو MIU MIU لسهرة العيد

-حذاء بكعب من ميو ميو MIU MIU لسهرة العيد



اختاري هذا الحذاء من علامة ميو ميو MIU MIU عندما تودين ارتداء حذاء كلاسيكي أسود مذهل. فهو مصنوع بمهارة عالية من الحرير الفاخر ومزركش بالكريستال على الإبزيم.

انتعليه لتزيني إطلالة فستانك البسيط وتضفي عليه فخامة راقية هذا العيد.





• حذاء بكعب من جيمي تشو Jimmy Choo لسهرة العيد

-حذاء بكعب من جيمي تشو Jimmy Choo لسهرة العيد



لسهرة العيد في هذا الموسم الصيفي، اخترنا لكِ من جيمي تشو Jimmy Choo، حذاء Love 85 Glitter Stiletto المزركش بالغليتر، ويأتي بمقدمة مدببة وكعب رفيع بطول 85 مم.

ارتديه مع فستان سهرة باللون الأبيض لإطلالة متناسقة ومثالية ومفعمة بالأنوثة.





• حذاء بكعب من مالون سولييه Malone Souliers لسهرة العيد

-حذاء بكعب من مالون سولييه Malone Souliers لسهرة العيد



اخترنا من مجموعة مالون سولييه Malone Souliers الفاخرة حذاء Maureen Mules المفتوح من الخلف والمصمم من الساتان الفاخر باللون الأسود الأنيق، ومزود بسيور ذهبية مطاطية تلتف حول الجزء العلوي. أما مقدمة الحذاء، فصممت بشكل مدبب وكلاسيكي.

إذا أردتِ الحصول على إطلالة عصرية، يمكنكِ ارتداء هذا الحذاء مع فستان متوسط الطول باللون الذهبي الفاتح أو الأسود لسهرة العيد.