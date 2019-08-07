موديلات الجينز الواسع لإطلالة كاجوال في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - عاد مؤخرًا بنطلون الجينز الواسع ليتصدر منصات الأزياء العالمية، ويصبح الأكثر رواجًا في خيارات النساء العملية.

الكروب جينز



وعلى الرغم من أنّ الكثير من الفتيات يعتقدن أنهنّ لن يستطعن ارتداء البنطلون الجينز بالشكل المثالي، أو إذا كنّ لا يتمتعن بجسد ممشوق، ولكن إذا تم تنسيقه مع توب صحيح والحذاء المناسب ستظهرين بلوك رائع، حيث إنّ هذا التصميم من الجينز، يأتي بوسط عالٍ ليداري امتلاء البطن والأرداف، كما أنّ القصة الواسعة تجعل الأرجل تبدو أطول بصريًّا، وعليه ستظهرين بجسد ممشوق في جميع الأحوال.

طرق تنسيق الجينز بأسلوب نانسي عجرم



وإليكِ بعض النصائح التي تساعدكِ في التألق بالجينز الواسع

الجينز مع الكعب العالي



الحذاء

ارتداء الجينز الواسع مع حذاء بكعب عالٍ يحوّله إلى قطعة أنثوية، ويُبرز جمال شكله أكثر، وإذا لم ترغبي في حذاء بكعب عالٍ، يمكنكِ اختيار حذاء مسطح ملوّن.



التوب

اختاري مع الجينز الواسع توب ملائمة لكِ، مثل الجاكيت القصيرة أو القميص الضيّق الملوّن أو الكروب توب، كي تُبرز قصة الجينز.



البلايزر

يمكنكِ ارتداء البلايزر مع الجينز الواسع، لتحصلي على لمسة أنثوية واطلالة كلاسيكية أنيقة، كما يمكنكِ أن تنوعي بالألوان بحسب ما ترغبين.



تجنّبي الطبقات

ارتداء الجينز الواسع مع العديد من طبقات الملابس أعلاه، سيُظهره بشكل سيّئ وغير متناسق، لذلك الخليج 365 اكتفي فقط بقطعة بسيطة واحدة كالتوب أو القميص أو البلايزر.

Advertisements

ملابس مريحة للسفر على طريقة سيلينا غوميز





ثني الرجلين

من أشهر الطرق لارتداء الجينز الواسع هو ثني الرجلين أو ما يسمى بـ الكروب جينز، إذ إنّ هذه الثنيات توازن بين وسع رجلي السروال مع التوب الضيق، أو القميص بالأعلى، ويفضَّل ارتداؤه مع حذاء بكعب عالٍ لاطلالة أفضل، فيظهر الاطلالة بشكل عصري أنثوي.



الحزام

يضفي لمسة أنثوية على الاطلالة، ويساعد في التحكم بوسع الخصر وملاءمته لجسمِك، كما أنه يساهم في إظهار جسمكِ بشكل ممشوق وأكثر نحافة من الواقع.



الاكسسوارات

تلعب الاكسسوارات دورًا مهمًّا في أيّ اطلالة، لذلك الخليج 365 اختاري اكسسوارات ملوّنة وواضحة مع الجينز الواسع، كالقلائد الكبيرة والحقائب الملوّنة، إذ إنها تعطي لمسة عصرية وأنيقة لاطلالتكِ بالجينز.



شاهدي طريقة التنويع في ارتداء الجينز واختاري ما يناسبكِ لاطلالة كاجوال في العيد.

طرق تنسيق السروال بستايل فرح الهادي