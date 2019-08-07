اختاري البدلة لإطلالة أنثوية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - من المعروف أنّ البدلة صُمّمت في الأساس للرجال، ولكنها من القطع التي أصبحت أساسية في خزانة أيّ المرأة ، بخاصة وأنها تصدرت الموضة لسنوات عدة متتالية.

وعلى الرغم من أنها "رجالية" في الأساس، إلا أنها من أكثر الاطلالات التي تمنح لمسة أنثوية مميزة لاطلالة أيّ سيدة، بخاصة في حال أتقنت اختيارها.

وفي الوقت الذي تفصلنا أيام معدودة عن عيد الأضحى، ومن المؤكد أنّ كل امرأة تسعى لاختيار أجمل الاطلالات في هذه المناسبة الجميلة، ننصحكِ أن تكون البدلة ضمن خياراتكِ للتألق بشكل لافت.

وتتنوع أقمشة البدلة وقصاتها كثيرًا، ما يفتح أمامكِ مجالًا كبيرًا لاختيار ما يناسبكِ، فمثلًا رأينا بدلات من الحرير والمخمل والساتان، وحتى الدانتيل المخرّم.. ومنها الألوان التي شملت لوحة درجات غنيّة من الأسود والأبيض لاطلالة كلاسيكية، وصولًا إلى الأحمر والأصفر والزهري والأخضر.. وغيرها لاطلالة أكثر شبابًا وجرأة. حتى أنّ بعض المصممين حوّلوا البدلة إلى لوحات فنيّة من خلال الطبعات والنقوش التي اعتمدوها في تصميمهم.



شاهدي بعض اطلالات النجمات ومدونات الموضة بالبدلة واختاري منها ما يتناسب وذوقكِ لتتألقي في العيد.



أنجلينا جولي

أنجلينا جولي



كثيرًا ما ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي بالبدلة الرجالية، مع اللمسات الأنثوية الخاصة بها، كما أنها تعدّ من أفضل النجمات اللواتي تألقن بالبدلة على السجادة الحمراء.



الفاشينيستا مرمر

الفاشينيستا مرمر



إذا كنتِ امرأة محجبة، فإنّ البدلة التي اختارتها الفاشينيستا مرمر، ستكون خياركِ المثالي للعيد، فهي تجمع بين العصرية والأناقة والحشمة في آن، بخاصة وإن نسقتِها مع الحذاء والحقيبة المناسبة كما فعلت مرمر.

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نور عريضة

نور عريضة



اختارت مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة بدلة باللون الأحمر، أعطتها الكثير من الحيوية والأنوثة، وهذه الألوان الجرئية تتناسب كثيرًا مع أجواء الصيف، لذا يمكنكِ أن تكوني مفعمة بالحيوية في العيد باختيار بدلة بألوان الصيف.



كيم كرداشيان

كيم كرداشيان



اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بدلة رجالية بمقاس واسع، وهي خيار عصري جدًّا ويحتاج الكثير من الجرأة، فإن كنتِ من عشاق الجرأة لا تترددي في اختيار هذا النوع من البدلات.



ريما زهران

ريما زهران



إن كنتِ الخليج 365 من عشاق الاطلالات الكاجوال، يمكنكِ أن تتألقي على غرار ريما زهران ببدلة مميزة عصرية وعملية في آن.