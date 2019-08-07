فساتين سوداء موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - إنّ الفستان الأسود سواء كان قصيرًا أو طويلًا، له جاذبية خاصة، ويجب أن يتوافر في خزانة كل امرأة.



فلو سألتِ أيّ سيدة عن قطعة الملابس المفضلة لديها والتي لا تستغني عنها بتاتًا، ستجيبكِ حتمًا بأنها الفستان الأسود الأنيق. هذا الخيار يبدو من الثوابت في عالم الموضة، منذ أن ظهرت به الممثلة الراحلة أودري هيبورن، وخلّدته بستايلها الرائع الذي مازال يلهم الملايين من النساء حول العالم، حتى يومنا هذا.



فساتين باللون الاسود من مجموعات خريف 2019

في الوقت نفسه قد تشعرين بأنكِ مهتمة بصيحات الموضة المتجددة على الدوام، وتريدين أن تواكبي الأزياء الجديدة من دون أن تتخلّي عن الأسود، لونكِ المفضل.

في الواقع، ستجدين الكثير من الخيارات التي تساعدكِ على ابتكار اطلالة أنيقة، عصرية ومواكبة للموضة، فمجموعات الخريف المقبل تبدو غنيّة جدًّا بالتصميمات الحيوية، التي تبتعد كل البُعد عن الأسلوب التقليدي الممل.

كيف تختارين فستانكِ الأسود في الخريف المقبل، وكيف تضمنين أنكِ ستلفتي إليكِ كل الأنظار خلال مناسباتكِ المختلفة؟

Celine





- ليكن مزيّنًا بالإضافات المعدنية المبتكرة. سواء جاءت على شكل حزام عريض في منطقة الورك، أو مزخرفة بالشك الأنيق وبطريقة مبتكرة، أو جاءت بنمط مبطّن مستوحًى من الأشكال الهندسية الناعمة الذي يلائم النهار والمساء على حد سواء.

- الترتر عاد مجددًا إلى رأس قائمة صيحات الموضة الرائجة، لذا إن كان لديكِ مناسبة مسائية، لا تترددي في أن يكون فستانكِ الأسود مزينًا بالترتر، شرط أن يكون التصميم بحد ذاته جديدًا. ابتعدي عن القصة الضيقة التي تُظهر كل تقاسيم الجسم، واختاري القصات الانسيابية والأحجام الكبيرة المستقيمة، التي تمنحكِ ستايلًا عصريًّا وجميلًا.



- القماش الشفاف يُعتبر أيضًا من أبرز الصيحات الجديدة. لكن إذا كنتِ تتجنبين التصميمات الجريئة بشكل مبالغ فيه، يمكن لفستانكِ أن يضمّ أجزاءً بسيطة من القماش الشفاف عند الكتفين أو الكمين، أو في أسفل التنورة. هذه الأجزاء ستجعله يبدو أكثر أناقة وأنوثة، وبعيدًا كل البعد عن التصميمات التقليدية.

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Versace



- اِختاري الجلد، للنهار أو للمساء، والسر فيها يكمن في الابتعاد عن التقليدية لفساتين الجلد.

- القصة المبتكرة عند الكتفين، هي من أجمل الصيحات وأكثرها جاذبية. سواء اخترتِ قصة الكتفين المنخفضة، أو لكتفين غير متناسقين، أو الفساتين ذات التوليفات المبتكرة عند الصدر، ستضمنين أنكِ تبدين رائعة وفي غاية الجاذبية في عيون الآخرين.

- الدانتيل يبدو دائمًا خيارًا صائبًا، واليوم بإمكانكِ أن ترتديه للنهار أو للمساء مع الفساتين المترفة الرائعة من إيلي صعب. اختاريها بستايل بوهيمي شبابي، أو نسقي معها وشاحًا حريريًّا أنيقًا، أو حتى سترة Bomber Jacket ، وستكون حتماً محطّ الاهتمام أينما حللتِ.

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