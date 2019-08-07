عبايات سوداء للعيد من انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - يُعَدُّ التطريز من المعايير التي تغيِّر شكل العباية بأكملها، ويجعلها تناسب المناسبات الكبيرة ككل، كما تتفنَّن بيوت الأزياء في اعتمادها على ألوان مختلفة لتضيفَ الكثير من التغيرات على شكل العباية. وقد اخترنا لكِ اليوم عبايات عدة سوداء بتطريزات فخمة للمناسبات؛ حتى تختاري منها ما يناسبكِ.



اخترنا لكِ عبايات عدة أنيقة، منها عباية مزينة من الرقبة والأكمام بتطريزات عدة ضخمة ولامعة وحبات من الريش، وعباية تكسوها التطريزات ويزينها من الرقبة وأطراف الأكمام قماش أسود مخالف، وأخرى مزينة من الأعلى بنقشات لامعة، ومن الأسفل بقماش رمادي داكن مُحاك بنقشات عدة، وعباية زُيّنت من الأكتاف بنقشات ولمعة و شراشيب عدة من الخيوط.

عبايات سوداء بتطريزات فخمة للمناسبات من الانستقرام

عبايات شفافة





وجمعنا لكِ عبايات شفافة تناسب المناسبات الضخمة كالزفاف، منها عباية شفافة مطرزة من الأكتاف ومنطقة الصدر بتطريزات مميزة بلمعة، وعباية أخرى شفافة من الأكمام والأسفل، ومن الأعلى زيَّنَتْها نقشات عدة لامعة، وعباية شفافة من الأسفل تعلوها تطريزات لامعة.

عبايات مطرزة



ولعباية أكثر بساطة، اخترنا لكِ عباية سوداء زينها قماش ساتان من المنتصف، وأطراف الأكمام مطرَّزة بالساتان الأسود، وعباية سوداء بتطريزات على الأكمام ومنتصف العباية، وأخرى مزينة بقماش محاك بتطريزات سوداء وزهور فضية.

عبايات سوداء بتطريزات فخمة للمناسبات من الانستقرام





كما جمعنا لكِ عبايات أخرى، منها عباية سوداء بتطريزات بإحدى الأكمام ومن الجزء الأسفل المعاكس للكُمِّ التطريزات نفسها ، وعباية مزينة بياقة من الريش ومحاكَة بنقشات مميزة، وكذلك عباية بتطريزات ضخمة في المنتصف والأكمام.

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